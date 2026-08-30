Надписи, которые спасают жизни: в Твери прошла акция по дорожной безопасности

«Безопасность на асфальте»: в Твери напомнили пешеходам о простых правилах, которые спасают жизни. 26 августа в Твери сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери совместно с юными инспекторами движения средней школы № 1 провели акцию «Безопасность на асфальте».