Надписи, которые спасают жизни: в Твери прошла акция по дорожной безопасности

«Безопасность на асфальте»: в Твери напомнили пешеходам о простых правилах, которые спасают жизни. 26 августа в Твери сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери совместно с юными инспекторами движения средней школы № 1 провели акцию «Безопасность на асфальте».
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