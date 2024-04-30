Лавров объяснил главе МИД Таджикистана проверки на границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил таджикскому коллеге Сироджиддину Мухриддину, что тщательные проверки приезжающих в страну иностранцев связаны c терактом в «Крокус Сити холле» и не направлены против конкретной нации или религии.
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