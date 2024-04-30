Страна и люди
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Страна и люди

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Лавров объяснил главе МИД Таджикистана проверки на границе

Лавров объяснил главе МИД Таджикистана проверки на границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил таджикскому коллеге Сироджиддину Мухриддину, что тщательные проверки приезжающих в страну иностранцев связаны c терактом в «Крокус Сити холле» и не направлены против конкретной нации или религии.

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