Волонтеры из Бабушкинского изготовили окопные свечи и масксети для участников СВО

Суворовцы 1-го и 4-го учебных курсов Московского суворовского военного ордена Почета училища в сопровождении педагогов-организаторов Дениса Леонова и Наталии Волковой посетили Храм Серафима Саровского, где изготавливали окопные свечи и плели маскировочные сети для участников СВО.