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HarvestBench: новый тест показывает, сколько ИИ-агенты готовы платить за жизнь животных

HarvestBench: новый тест показывает, сколько ИИ-агенты готовы платить за жизнь животных

Группа исследователей опубликовала на arXiv описание нового бенчмарка HarvestBench. Он стал первой тестовой средой, где за избегание побочного эффекта назначается цена, а сам эффект назван живым существом.

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