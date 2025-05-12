Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как это было? Первое массовое вымирание на Земле:

Как это было? Первое массовое вымирание на Земле:

Все мы знаем, что динозавры погибли в результате массового вымирания. Но знаете ли вы, что это было далеко не единственное подобное событие за всю историю Земли? Науке известны пять наиболее значительных массовых вымираний, так называемая «большая пятерка», когда по крайней мере три четверти всех видов, существующих на всей Земле, исчезли в течение определенного геологического периода.

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