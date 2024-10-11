Муравленко украсят ледовые городки, посвященные сказкам и мультфильмам

Ледовые городки построят в шести точках Муравленко. Общей темой скульптур станет «Зимняя сказка». Помимо этого, в городе обустроят рождественский вертеп у храма и купель на озере, следует из документов на сайте госзакупок.
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