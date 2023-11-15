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Фотоловушка запечатлела банду енотовидных собак и барсука в Муравьевском парке в

Фотоловушка запечатлела банду енотовидных собак и барсука в Муравьевском парке в

Фотоловушка запечатлела банду енотовидных собак и барсука в Муравьевском парке в Приамурье. «Обычно барсуки стараются не связываться с енотовидными собаками, считая их дурно пахнущей компанией, но здесь, видимо, были какие-то обстоятельства, что удалось их запечатлеть вместе.

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Комментарии
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Владимир Байден
Похоже собаки трахают барсука, поэтому он с ними
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