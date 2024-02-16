FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 746 подписчиков

«Выродки из Генштаба бросили в самое пекло»: бригада ВСУ заявила о желании сложить оружие из-за равнодушия властей

«Выродки из Генштаба бросили в самое пекло»: бригада ВСУ заявила о желании сложить оружие из-за равнодушия властей

Украинские бойцы перечислили виновников печальной ситуации в составе ВСУ. Несколько украинских бойцов заявили о своем желании сложить оружие, и причиной тому послужило равнодушие руководства Украины и команды на отправку в «мясные штурмы», которое проводятся постоянно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх