Украинские бойцы перечислили виновников печальной ситуации в составе ВСУ. Несколько украинских бойцов заявили о своем желании сложить оружие, и причиной тому послужило равнодушие руководства Украины и команды на отправку в «мясные штурмы», которое проводятся постоянно.