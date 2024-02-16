Украинские бойцы перечислили виновников печальной ситуации в составе ВСУ. Несколько украинских бойцов заявили о своем желании сложить оружие, и причиной тому послужило равнодушие руководства Украины и команды на отправку в «мясные штурмы», которое проводятся постоянно.
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