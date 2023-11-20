МО: по 5 бригадам ВСУ на Купянском направлении нанесли ракетно-бомбовые удары

По информации начальника пресс-службы группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского, оперативно-тактическая авиация России провела ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении.
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