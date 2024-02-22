CNN узнал о десятках случаев нападения собаки Байдена на агентов Секретной службы

Собака семейства американского президента Джо Байдена — немецкая овчарка Коммандер — не менее 24 раз кусала сотрудников Секретной службы США (USSS) в Белом доме и других местах, сообщил телеканал CNN 21 февраля со ссылкой на полученные внутренние документы ведомства.
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