CNN узнал о десятках случаев нападения собаки Байдена на агентов Секретной службы

Собака семейства американского президента Джо Байдена — немецкая овчарка Коммандер — не менее 24 раз кусала сотрудников Секретной службы США (USSS) в Белом доме и других местах, сообщил телеканал CNN 21 февраля со ссылкой на полученные внутренние документы ведомства.