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Газета.ру

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Памфилова заявила, что для предателей России дороги назад нет

Памфилова заявила, что для предателей России дороги назад нет

Людям, которые предали Россию, пути обратно не будет. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

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