Названы российские курорты, на которые лучше не ехать летом 2025 года

Некоторые курорты Черноморского побережья в этом сезоне не подходят для отдыха. Анапа, ранее популярная среди семейных туристов, столкнулась с серьезными экологическими проблемами из-за разлива мазута в Керченском проливе.
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