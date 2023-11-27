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Изидор про стереотипы о России: «Из Франции кажется, что это очень холодная страна, где все ходят угрюмые. Но не так уж холодно, и люди замечательные»

Изидор про стереотипы о России: «Из Франции кажется, что это очень холодная страна, где все ходят угрюмые. Но не так уж холодно, и люди замечательные»

«Из Франции кажется, что Россия очень далеко, что это очень холодная страна, а люди здесь мало улыбаются и постоянно ходят угрюмые.

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