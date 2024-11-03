БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Золотые батоны» Кайзера

«Золотые батоны» Кайзера

Гражданская подлодка по версии советской фантастики. В советской подростковой фантастической повести (не фильме!) о приключениях Электроника и его друзей фантаст Евгений Велтистов описывает будущее, в котором идёт активное хозяйственное освоение глубин Мирового океана.

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