«Обуть лапти»: Военная хитрость советских летчиков

Легендарный советский штурмовик Ил-2 является самым массовым боевым самолетом за всю историю. С 1941 по 1949 годы было выпушено более 36 тысяч таких крылатых машин.
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