Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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12 весьма странных налогов в истории человечества

12 весьма странных налогов в истории человечества

Любое государство всегда печётся о том, чтобы его казна была полна. А потому правителям приходится находить самые разные статьи дохода, и так уж повелось испокон веков, что самым эффективным способом поддерживать финансовое благополучие страны — это ввести новый налог.

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