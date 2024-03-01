12 весьма странных налогов в истории человечества

Любое государство всегда печётся о том, чтобы его казна была полна. А потому правителям приходится находить самые разные статьи дохода, и так уж повелось испокон веков, что самым эффективным способом поддерживать финансовое благополучие страны — это ввести новый налог.
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