Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Игорь Кузнецов
    Возможно и так, не знаю. Показывали как трофейные БТР посылали на линию обороны с тонной взрывчатки. Это видел.Русские или сошли...
  • Юрий С
    Надо выводить оттуда свои бизнес, активы продавать, садить Ереван на настоящие цены по Эл энергии и пусть ему помогае...Армения, в сторон...
  • Karmadon
    За экипаж не беспокойтесь - танки под списание идут на телеуправлении.Русские или сошли...

Михалков требует лишить Пугачеву всего

Михалков требует лишить Пугачеву всего

Ну, это все! После того, как Пугачева вдруг захотела ответить певцу Стасу Михайлову - бессвязной речью, гримасой, якобы старого человека, и голосом старой калоши, сказав при этом, что "нормальные люди в эту страну не вернутся", закрутилось все уже по-серьезному! Госдума на следующий день кипела.

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