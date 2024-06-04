Военные предприятия Украины жалуются на мобилизацию их сотрудников

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, у которых как у критических предприятий есть предусмотренные законом основания для брони от мобилизации всего штата, жалуются кабинету министров, что их работников мобилизуют во время сверки данных.
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