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  • Валерий Бирюков
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Папа может!

Папа может!

В канун Нового года озадачил пап и мам губернатор Ленинградской области. На вопрос, как в регионе после трагических брянских событий мотивируют родителей и учителей бороться с травлей подростков в местных школах, Александр Дрозденко ответил с подкупающей искренностью: «Я когда пацаном пришел в Разметелевскую школу, мне первые полгода, даже год доставалось.

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Комментарии
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СЕ
Семахина Елена
А может надо сделать ровно все наоборот ?
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