Папа может!

В канун Нового года озадачил пап и мам губернатор Ленинградской области. На вопрос, как в регионе после трагических брянских событий мотивируют родителей и учителей бороться с травлей подростков в местных школах, Александр Дрозденко ответил с подкупающей искренностью: «Я когда пацаном пришел в Разметелевскую школу, мне первые полгода, даже год доставалось.