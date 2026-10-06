С миру по нитке...
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Октябрь 2026 на небе: 5 звездопадов, Охотничья Луна и не только

Пять звездопадов, самые тёмные ночи около новолуния, золотистая Охотничья Луна и утренняя линия из Марса, Юпитера и звёздного скопления.

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