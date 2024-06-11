На Кубани местные жители сотрудничали с иностранцами: накажут всех причастных

16 из них оказались в России незаконно, их решено депортировать. Также под ответственность попадут работодатель, который нанял этих людей на работу с нарушениями, и два местных жителя, предоставлявших жилье нелегальным мигрантам.
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