Миколог Гмошинский рассказал о вреде употребления «червивых» грибов

Специалисты не советуют собирать грибы в засушливый период из-за опасности отравиться грибами. Об этом рассказал кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский.
Специалисты не советуют собирать грибы в засушливый период из-за опасности отравиться грибами. Об этом рассказал кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский.
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