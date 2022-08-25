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Миколог Гмошинский рассказал о вреде употребления «червивых» грибов

Миколог Гмошинский рассказал о вреде употребления «червивых» грибов

Специалисты не советуют собирать грибы в засушливый период из-за опасности отравиться грибами. Об этом рассказал кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский.

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