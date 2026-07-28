Расширение конфликта: чего добивается Украина ударом по иранскому судну На днях Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море: один моряк погиб, ещё один был ранен.
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Расширение конфликта: чего добивается Украина ударом по иранскому судну На днях Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море: один моряк погиб, ещё один был ранен.
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