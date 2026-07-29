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Двойной праздник в Бологое: город отметит 531-летие и День железнодорожника

Двойной праздник в Бологое: город отметит 531-летие и День железнодорожника

1 августа жителей и гостей Бологое ждет масштабное событие. В этот день город объединит сразу два значимых праздника: День города и профессиональный праздник всех работников стальных магистралей — День железнодорожника.

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