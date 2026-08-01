Роботы-доставщики под обстрелами обеспечивают снабжение бойцов на передовой

Александр Полегенько/ТАСС В зоне спецоперации российские войска теснят подразделения ВСУ. Работа передовых позиций сейчас практически невозможна без участия беспилотников, но речь не только об ударной технике, все чаще дроны выполняют задачи снабжения.
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