«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове

Был же инцидент с таджиками, которым дали автомат, на полигоне, года два назад, ну и зачем их продолжать на фронт..

Олег Орлов

А почему не как в Таиланде...??? Бангкок Хилтон смотрели же все.. Ну если на 100 % доказанная вина.. В отличии от фильма... Кстати и в фильме м здесь сценарии побега схожи. С той лишь разницей, что там девушка абсолютно невиновна.