БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове

«Бежал по дорогу на машину»: зеков-мигрантов, подписавших контракты с Минобороны РФ ради побега на родину, задержали в Саратове

В Саратове силовики задержали группу беглых осуждённых мигрантов, которые заключили контракты с Минобороны РФ в исправительной колонии исключительно ради организации побега с СВО на родину.

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Комментарии
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Maxim
Был же инцидент с таджиками, которым дали автомат, на полигоне, года два назад, ну и зачем их продолжать на фронт..
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1 м.
Олег Орлов
А почему не как в Таиланде...??? Бангкок Хилтон смотрели же все..  Ну если на 100 % доказанная вина.. В отличии от фильма... Кстати и в фильме м здесь сценарии побега схожи.  С той лишь разницей, что там девушка абсолютно невиновна.
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1 м.
Александр Петров
Кололись, плакали, но продолжали есть кактус...
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1 м.