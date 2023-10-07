«Пашиняна развели как последнего…»: Запад добился своего, теперь Армения может исчезнуть

Соединенные Штаты и страны Европы не станут вводить экономические санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
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