«РВ»: американский морпех‑наемник ликвидирован в боях под Харьковом

РИАМО - 8 янв. В ходе боевых действий у села Крынки Харьковской области российские военные ликвидировали американского морпеха-наемника ВСУ Патрика Брайана, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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