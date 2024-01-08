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«РВ»: американский морпех‑наемник ликвидирован в боях под Харьковом

«РВ»: американский морпех‑наемник ликвидирован в боях под Харьковом

РИАМО - 8 янв. В ходе боевых действий у села Крынки Харьковской области российские военные ликвидировали американского морпеха-наемника ВСУ Патрика Брайана, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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