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Народный фронт поздравляет с Новым, 2023 годом!

Народный фронт поздравляет с Новым, 2023 годом!

Дорогие участники Народного фронта и миллионы россиян, которые разделяют нашу позицию и сейчас плечом к плечу с нами уже доказали свою силу, мощь и правоту! Мы не словами, а делами показываем, что Народный фронт отражает чаяния народа российского, контролируем ход исполнения поручений Президента РФ, проявляем инициативу и настойчивость в достижении нашей главной цели сегодня - победе над последышами фашистов, которые ненавидят Россию и давно поставили своей целью ее уничтожить.

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