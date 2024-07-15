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У Месси 1+1 в 5 матчах на Кубке Америки

У Месси 1+1 в 5 матчах на Кубке Америки

Лионель Месси набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» на Кубке Америки-2024. Всего на турнире форвард сборной Аргентины провел 5 матчей.

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