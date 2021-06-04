Темы дня

122 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Васильев
    Греф- враг и вредитель государства.Как это президенту не видно- просто диву даешься.А ведь с экрана Путин правильные ...А как президент о...
  • Борис Васильев
    Нелегалов давно надо гнать в зашей. За подобное поведение выдворять в наручниках из страны на 5 лет, при повторном ин...Закон не должен п...
  • Серж Прологов
    И ты, мразь стреляло бы в народ? В какой же ты армии, гнида, было? Кстати, замечу для особо кащенкнутых: основная мас...Коммунисты могли ...

Семь пуль российской стабильности

Семь пуль российской стабильности

Паренек из Сан-Франциско. «Пальнём-ка пулей в Святую Русь — в кондовую, в избяную, толстозадую!».

Вернуться к статье
329
Обсудить
Ирина
Все 30 лет после захвата РСФСР врагами коммунистов в России тотальная деградация во ВСЁМ без исключения ,начиная с морали и нравственности ,лексикона тех ,кто владеет страной . И дальше будет только хуже .
Александр Максимов
Тридцать лет? Вы видимо не из России!
Natali NIKOLAEVA
А ты, видимо, уже и СЧИТАТЬ не умеешь? Что, пальцев на конечностях не хватает?...
Михаил
Просто она как раз и относится к тем, кто деградировал :-)
Samarium
Стабильность в чем? Нужна ли такая стабильность? И будет ли оно ЗАВТРА, а если все же будет, то какое ???
Владлен
Явно.Хуже чем сегодня. Сегодня обнуленный подписал очередной драконовский закон. Фактически запрещающий. Участие в выборах не приближенных к власти!!!
Александр Максимов
Стулья отстой !!!
Александр Максимов
Статья отстой!!!
Natali NIKOLAEVA
Конечно, если ты сам уже перестал быть Человеком, ОТСТОЙ!!!
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Все чиновники в России защищены круговой чиновничьей порукой, поэтому и не боятся совершать преступления.
Владлен
Ошибаетесь. Уже не только порукой. Но и конкретными законами.
Михаил
Не только в России а и во всем мире :-) Помошники пастухов и стадо.
Александр Головинов
Статья - сплошной бред.
Armer ГадоF
Статья - сплошной факт!
Валера Юшков
Застой Брежнева, это сказочная жизнь.
Дмитрий
А настоящая реальность прямое следствие этой "сказочной жизни".
ANATOLY NALIOTOV
Публикация - иллюстрация психомутации!
Александр
Высер полоумного болвана,эта статейка.
Armer ГадоF
Хотите сказать в статье вранье?
Александр
Конечно.Из частных случаев делаются глобальные выводы.Типичный приём брехунов.
Armer ГадоF
Зашориваясь от накапливающихся проблем вы получите катастрофу. Это мазохизм.
Александр
Мазохизмом,в отличие от вас,не страдаю.
Armer ГадоF
Ога...
Татьяна Бушмелева
Псих садист недоволен действительностью которую создаёт вокруг себя и для себя. Начать менять что-то в себе не может... Может автору к врачу для начала сходить?
александр деев
А в чем не правда в статье? Если трусливо избегают решить проблему с азербайджанцами требующих суда над полицейским и его семьёй.Где арест и посадки зачинщиков самосуда?Где арестованные азербайджанцы? Если всё спустят на тормозах,то будет у нас как на Украине.Что уже и происходит.
александр деев
Не понимать очевидных вещей может только глупец.
Татьяна Бушмелева
Материал посвящён процентов на 70 жёсткому садизму без указания национальностей садистов, угрозы на фоне этой кровавой каши даже не производят серьёзного впечатления. Кстати, у вас не возникло вопроса как общество поступило с теми психами-садистами? а почему? А вам не показалось что автор смакует сцены издевательств и расправ над теми кто не может дать сдачи? Полное ощущение что это и есть настоящий зов души автора, а нац.вопрос прилеплен как пятое колесо к телеге, дабы придать своим садистским позывам политическую окраску и узаконить их. Автора надо психиатру показать. Вам бы тоже какой-нибудь тест пройти раз вам это нормой кажется.
Николай Зайчиков
Ну в современной России только 2 стабильности , богачи и олигархи успешно богатеют , народ же успешно беднеет .
Так будет
бедные прям заполонили все дороги машинами, от пробок не продохнуть, один зайчиков в нищете, с конопочной нокии, найденной в мусорном баке, строчит в тырнете
Николай Зайчиков
Так будет , вы наверное идиот если не понимаете , что большинство этих машин куплены в кредит и возраст машин на наших дорогах 13 лет . Кстати господин клоун , у меня сосед зимой купил целый Мерседес за 40 тысяч наших рублей , правда ему уже 40 лет но он еще ползает
Николай Зайчиков
Кстати так и будет . а вы господин клоун понимаете ли почему на наших дорогах пробки , а причина простая все эти дороги построены еще в СССР когда не было на них столько машин и они просто не приспособлены под такое количество их на дорогах
Natali NIKOLAEVA
ОТСТОЙ разве может понять, что он - ОТСТОЙ! А не человек... А отстой и дураки - это то, что нужно этой людоедской власти, чтобы дольше пребывать у власти...

Картина дня

наверх