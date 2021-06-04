Семь пуль российской стабильности

Темы дняПолитикаСемь пуль российской стабильности Паренек из Сан-Франциско. «Пальнём-ка пулей в Святую Русь — в кондовую, в избяную, толстозадую!».Вернуться к статье329НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВсе 30 лет после захвата РСФСР врагами коммунистов в России тотальная деградация во ВСЁМ без исключения ,начиная с морали и нравственности ,лексикона тех ,кто владеет страной . И дальше будет только хуже .Александр МаксимовТридцать лет? Вы видимо не из России!Natali NIKOLAEVAА ты, видимо, уже и СЧИТАТЬ не умеешь? Что, пальцев на конечностях не хватает?...МихаилПросто она как раз и относится к тем, кто деградировал :-)SamariumСтабильность в чем? Нужна ли такая стабильность? И будет ли оно ЗАВТРА, а если все же будет, то какое ???ВладленЯвно.Хуже чем сегодня. Сегодня обнуленный подписал очередной драконовский закон. Фактически запрещающий. Участие в выборах не приближенных к власти!!!Александр МаксимовСтулья отстой !!!Александр МаксимовСтатья отстой!!!Natali NIKOLAEVAКонечно, если ты сам уже перестал быть Человеком, ОТСТОЙ!!!АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНВсе чиновники в России защищены круговой чиновничьей порукой, поэтому и не боятся совершать преступления.ВладленОшибаетесь. Уже не только порукой. Но и конкретными законами.МихаилНе только в России а и во всем мире :-) Помошники пастухов и стадо.Александр ГоловиновСтатья - сплошной бред.Armer ГадоFСтатья - сплошной факт!Валера ЮшковЗастой Брежнева, это сказочная жизнь.ДмитрийА настоящая реальность прямое следствие этой "сказочной жизни".ANANATOLY NALIOTOVПубликация - иллюстрация психомутации!АлександрВысер полоумного болвана,эта статейка.Armer ГадоFХотите сказать в статье вранье?АлександрКонечно.Из частных случаев делаются глобальные выводы.Типичный приём брехунов.Armer ГадоFЗашориваясь от накапливающихся проблем вы получите катастрофу. Это мазохизм.АлександрМазохизмом,в отличие от вас,не страдаю.Armer ГадоFОга...Татьяна БушмелеваПсих садист недоволен действительностью которую создаёт вокруг себя и для себя. Начать менять что-то в себе не может... Может автору к врачу для начала сходить?александр деевА в чем не правда в статье? Если трусливо избегают решить проблему с азербайджанцами требующих суда над полицейским и его семьёй.Где арест и посадки зачинщиков самосуда?Где арестованные азербайджанцы? Если всё спустят на тормозах,то будет у нас как на Украине.Что уже и происходит.александр деевНе понимать очевидных вещей может только глупец.Татьяна БушмелеваМатериал посвящён процентов на 70 жёсткому садизму без указания национальностей садистов, угрозы на фоне этой кровавой каши даже не производят серьёзного впечатления. Кстати, у вас не возникло вопроса как общество поступило с теми психами-садистами? а почему? А вам не показалось что автор смакует сцены издевательств и расправ над теми кто не может дать сдачи? Полное ощущение что это и есть настоящий зов души автора, а нац.вопрос прилеплен как пятое колесо к телеге, дабы придать своим садистским позывам политическую окраску и узаконить их. Автора надо психиатру показать. Вам бы тоже какой-нибудь тест пройти раз вам это нормой кажется.Николай ЗайчиковНу в современной России только 2 стабильности , богачи и олигархи успешно богатеют , народ же успешно беднеет .Так будетбедные прям заполонили все дороги машинами, от пробок не продохнуть, один зайчиков в нищете, с конопочной нокии, найденной в мусорном баке, строчит в тырнетеНиколай ЗайчиковТак будет , вы наверное идиот если не понимаете , что большинство этих машин куплены в кредит и возраст машин на наших дорогах 13 лет . Кстати господин клоун , у меня сосед зимой купил целый Мерседес за 40 тысяч наших рублей , правда ему уже 40 лет но он еще ползаетНиколай ЗайчиковКстати так и будет . а вы господин клоун понимаете ли почему на наших дорогах пробки , а причина простая все эти дороги построены еще в СССР когда не было на них столько машин и они просто не приспособлены под такое количество их на дорогахNatali NIKOLAEVAОТСТОЙ разве может понять, что он - ОТСТОЙ! А не человек... А отстой и дураки - это то, что нужно этой людоедской власти, чтобы дольше пребывать у власти...Комментировать
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