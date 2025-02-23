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Военное обозрение

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Самоходный миномёт Wiesel 2 Mörserkampfsystem

Самоходный миномёт Wiesel 2 Mörserkampfsystem

В прошлом для Бундесвера был разработан 120-мм самоходный миномёт на шасси Wiesel 2. Такая машина не в полной мере устроила заказчика, и поэтому её выпуск ограничился лишь небольшой серией.

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