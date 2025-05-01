Рекорд 116-летней давности: в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

Первого мая в Москве зафиксирован рекорд по количеству осадков, обновивший показатель 1909 года. Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о 24 миллиметрах дождя, выпавших на ВДНХ, что составляет 45% от месячной нормы.
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