Синоптик рассказал, когда в Центральной России начнется бабье лето

Бабье лето начнется в Центральной России 8 сентября и продержится около пяти суток. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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