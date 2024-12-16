СМИ: Асад переправил тонны долларов и евро в Москву

По оценкам FT, сумма вывезенных средств составляет 250 млн долларов Центробанк Сирии в 2018-2019 годах, пока у власти находился президент Башар Асад, отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличных в Москву.
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