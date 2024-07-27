Врач Юсипова назвала три специи, которые доказанно снижают сахар и холестерин

Юлия Юсипова, врач антивозрастной медицины и основатель Европейского университета долголетия назвала три специи, которые имеют доказанную эффективность в предотвращении развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
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