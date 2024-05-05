Школы Бологое присоединяются к Всероссийской акции «Добро в Движении»

Эта акция проходит под эгидой «Движения Первых». Она, как и связанный с ней проект «Миллион добрых дел», направлена на то, чтобы привлечь к волонтерству как можно больше детей и подростков, на воспитание чувства эмпатии, сопереживания, сообщает газета «Тверские ведомости» .