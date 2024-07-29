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Царьград

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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб на мигрантов в новосибирском селе

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб на мигрантов в новосибирском селе

Жителям села Киик в Тогучинском районе не дают покоя мигранты, поселившиеся в их деревне и считающих себя хозяевами этой территории.

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