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Проба 2

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26 уютных кухонь, где чайник кипит, чашки звенят и живет простое домашнее счастье

26 уютных кухонь, где чайник кипит, чашки звенят и живет простое домашнее счастье

Кухня — это редко про идеальный ремонт и картинку из каталога. Куда чаще это место, где случаются самые важные разговоры, пекут пироги по бабушкиному рецепту, мирятся после долгого дня и просто молчат вдвоем, слушая, как закипает чайник.

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