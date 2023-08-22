Пасечник: такого хорошего отношения к себе Донбасс не видел со времен СССР

С весны прошлого года в Луганской народной Республике с помощью федерального центра восстановлены и построены сотни километров дорог и водоводов, рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
С весны прошлого года в Луганской народной Республике с помощью федерального центра восстановлены и построены сотни километров дорог и водоводов, рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
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