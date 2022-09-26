«Интерфакс»: Евросоюз рассматривает запрет на импорт смартфонов в Россию

Европейские страны намерены ввести новый пакет санкций против РФ. Он может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.
Европейские страны намерены ввести новый пакет санкций против РФ. Он может предусматривать запрет на экспорт десятков высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии.
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