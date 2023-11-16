Binance намерена запустить тайскую криптобиржу

В партнерстве с предпринимателем-миллиардером Саратом Ратанавади крупнейшая в мире криптобиржа Binance собирается открыть биржу криптовалют в Таиланде, что станет сигналом о решающем шаге в сфере криптовалют Юго-Восточной Азии.