В России ответили на вопрос о возвращении Киева в состав государства

Военэксперт Матвийчук не исключил, что Киев войдет в состав России Киев может вернуться в состав Российской Федерации, поскольку это исконно русская территория, заявил news военный эксперт Анатолий Матвийчук.
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