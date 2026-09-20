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Татар-информ

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Ветеран спецоперации из Верхнего Услона: Стабильность зависит от выбора граждан

Ветеран спецоперации из Верхнего Услона: Стабильность зависит от выбора граждан

Фото предоставлено пресс-службой Верхнеуслонского района РТ Сегодня ветеран специальной военной операции Фанис Мустакимов проголосовал на выборах в Государственную Думу на своем избирательном участке в селе Верхний Услон.

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