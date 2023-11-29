ЯмалЭкоДом предлагает салехардцам поучаствовать в конкурсе создания экологических украшений для новогодней ёлки

В этом году экоактивисты продолжают добрую традицию создания игрушек, сделанных своими руками. Конкурс будет проводиться в пяти возрастных категориях: дошкольники от 4 до 7 лет, школьники от 8 до 13 и от 14 до 17 лет, а также взрослые.