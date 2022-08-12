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Дружба с Польшей лишила Чехию российской нефти

Дружба с Польшей лишила Чехию российской нефти

Появление проблемы с южной веткой нефтепровода «Дружба» было очень стремительным, впрочем и скоротечным, потому что европейские клиенты российского сырья постарались мгновенно устранить помехи без долгих переговоров и выражения озабоченностей.

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