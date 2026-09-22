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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарин о 1990-х: «Мы получали смешные деньги, дефолт пережили. Даже в Москве не было банка, куда можно было положить деньги под проценты. Кто поумнее, покупал квартиры и теперь сдает»

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Гарин вспомнил, какой уровень доходов в 1990-е был у футболистов в России.

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