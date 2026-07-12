Действительно. .бу что ли дались, перед выборами то.вот пройдут выборы и начнём догонять Ростовщину,а то и перегоним Донецкая группа новостей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Действительно. .бу что ли дались, перед выборами то.вот пройдут выборы и начнём догонять Ростовщину,а то и перегоним Донецкая группа новостей.
Свежие комментарии