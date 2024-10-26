«Он лез в гроб»: Ирина Пегова рассказала, на какие съемки нельзя соглашаться актерам

Актриса Ирина Пегова высказалась против съемок в гробу. Она выразила уверенность, что артистам нельзя соглашаться на подобные сцены и в качестве примера привела звезду сериала «Солдаты» Романа Мадянова, умершего от рака в 62 года.
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