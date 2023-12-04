Россияне назвали прошедшую в Москве «Новую песню года» парадом гламура, пафоса и деградации вкусов

Более 50 исполнителей выступили на состоявшемся в Москве шоу «Новая песня года — 2023». Среди них SHAMAN, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Дима Билан, Лолита, Григорий Лепс и многие другие.
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